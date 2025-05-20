Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 48. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayrılıklarından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Bahar ve Evren'in yüzleşmesi tanıtıma damgasını vururken; ikilinin konuşması, yeni bölümde tansiyonun yükseleceğinin ilk sinyallerini veriyor. Çağla bir yandan Bahar'a destek verip onu Evren'le konuşma konusunda cesaretlendirirken diğer yandan Evren'i Bahar konusunda geç kalmaması için uyarıyor. Nefes kesen yüzleşmelerinden sonra ikilinin akıbeti ne olacak, Bahar ve Evren yeniden bir araya gelmenin bir yolunu bulacak mı, büyük merak konusu oluyor.

hastaneye geç kalan Bahar'ın kurula girmek için çok az zamanı olmasına rağmen acile gelen bir vakaya müdahale etmeyi seçmesi dikkat çekiyor. Timur'un akşam Bahar'la konuşmak istediği bir konu olduğunu söylemesi ve ardından gelen yüzük detayı ise izleyicilerin merakını artırıyor. Nihayet gerçekleşen Bahar ve Evren yüzleşmesinde Evren "Bahar benden ne istiyorsun…" sözleriyle ne kadar ikilemde kaldığını haykırırken; kuruldan çıkan Bahar'ın asistanlığının bittiği ve operatör doktor olduğu müjdesini vermesi herkesi sevince boğuyor.

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI