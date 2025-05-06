TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümü ile diziseverlerin beğenisini kazandı. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 45. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konstantiniyye'nin fethinin ardından şehrin imarı ve Müslüman – Türk yurdu olması için kollar sıvanırken Sultan Mehmed gölgelerde büyüyen büyük bir suikastı zekâsıyla çözmüş ve yıllardır Osmanlı'nın başına bela olan Şehzade Orhan'ı yakalayıp boğdurmuştur.

İşte şimdi Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'ye Osmanlı mührünü vurmak ve devleti yeni ufuklara taşıyacak köklü değişimleri hayata geçirmekten başka bir hedefi yoktur. Başta Çandarlı olmak üzere tüm paşalar da bu köklü değişimden nasibini alacaktır.Sultan Mehmed devleti yeniden dizayn ederken kimler hangi görevleri alacaktır? Paşalar daha yüksek makamları arzularken kimler hayal kırıklığına uğrayacak? Kimler yeni vazifeleriyle, yeni bir ufka doğru adım atacaktır?

Fatih Sultan Mehmed'in Konstantiniyye'ye ilk büyük damgası olacak olan Fatih Camii inşaatı başlamışken, camii inşaatında yaşanan hangi olay Sultan Mehmed'in hayatını derinden sarsacaktır?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM FRAGMANI

Sultan Mehmed yeni vazifeler, yeni emirler ve yeni hayallerle büyük bir yolculuğa hazırlanırken Plethon ve Notaras önderliğindeki gizli örgüt hangi kurnaz planlara girişecek, kimleri hangi zaaflarından vurarak acımasız hedeflerine adım adım yürüyeceklerdir.