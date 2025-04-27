TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 141. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 141. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 141. yeni ve 27 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...
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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Ejder, Albay Nazım sanılan adamı yakalamıştır. Altay onların peşindeyken ekip ondan teyit beklemektedir. Ama ondan gelen yanıt olumsuz olur. Ejder'in elindeki adam Albay Nazım olmasa da Altay onun önemli biri olduğunun farkındadır.
Korkut ve Hamdi, Ejder'in hazırladığı tuzağa düşerler. Düştükleri durum her ne kadar zor olsa da buradan çıkış yolu bulmak zorundadırlar.
Altay ve Korkut güçlerini birleştirerek düşmana karşı mücadele ederken Kraliçe'nin onlara karşı hamleleri devam eder. Altay bir kez daha Kate'in hain planıyla karşı karşıya kalacaktır.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Altay: Tolga Sarıtaş
Neslihan: Aybüke Pusat
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik