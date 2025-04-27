DEHA 29. BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler Show TV Deha 29. bölüm fragmanı izle, Deha dizisi yeni bölüm fragmanı izle full sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...
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DEHA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Devran, İmre'yi Karahan'dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar. İmre'yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce'yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir.
Karahan, İmre'yi bulmak için Cesur'u köşeye sıkıştırmayı başarır ve İmre'nin Devran'ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına neden olur.
DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.
Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.
DEHA DİZİSİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli-Devran
Uğur Polat-İskender
Melis Sezen- İmre
Ahsen Eroğlu-Esme
Taner Ölmez-Cesur
Seda Akman-Aysel
Onur Saylak
Zuhal Gencer
Umutcan Ütebay
Emel Göksu
Cenk Kangöz
Taner Rumeli