Kardelenler 8. bölüm izle

Senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci’nin oturduğu "Kardelenler", derin yaralar almış bir ailenin yeniden bir araya gelişini ekrana taşıyan sarsıcı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin 8. bölümünü izlemek isteyenler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri büyük bir merakla bekliyor. "Kardelenler yeni bölüm izle full ATV", "Kardelenler 8. bölüm tek parça izle" gibi aramalar yaparak diziyi takip edenler, hikâyenin nasıl ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyor.

atv'nin yeni dizi Kardelenler yeni bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor. İşte Kardelenler 8. bölüm full izleme linki ve detaylar...

KARDELENLER 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDELENLER 8. BÖLÜM ÖZETİ

Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir.

Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener. Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar. Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder.

Kendisini annesine affettirmek isteyen Kahraman'ın, başına aldığı asıl beladan haberi yoktur.

KARDELENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCULARI

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).