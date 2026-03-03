Video Fenerbahçe Videoları Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu!

Nihat Hatipoğlu'na Fenerbahçe sorusu!

Nihat Hatipoğlu'na genç bir Fenerbahçeli taraftarın sorduğu soru kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte sosyal medyada tıklanma rekoru kıran o soru...

03 Mart 2026 | 16:52
Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla izleyici karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu'na, canlı yayında sürpriz bir soru geldi. İzleyici Hatipoğlu'na, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" sorusunu diye sordu. "KİŞİ ÇALIŞTIĞININ KARŞILIĞINI ALIR"

Hatipoğlu soruya, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak. Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur." şeklinde yanıt verdi.

"GALATASARAYLIYIM"

Öte yandan Hatipoğlu'na bir soru da Libero TV'den geldi. Tuttuğu takım sorulan Hatipoğlu, Galatasaray'ı tuttuğunu ifade etti.

