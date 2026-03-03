Fenerbahçe'den veri sızıntısı iddiaları için açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kulüp taraftarlarına ait verilerin sızdırıldığı iddialarına dair açıklama yaptı.

İşte sarı-lacivertli kulübün yaptığı o açıklama:

"Kamuoyuna Duyuru

Bugün bazı dijital platformlarda, kulübümüz taraftarlarına ait olduğu iddia edilen birtakım verilerin 2024 yılında iş birliğini sonlandırdığımız üçüncü bir taraf kaynaklı bir sızıntı kapsamında paylaşıldığına dair haberler yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; iddialara konu olan veri seti kulübümüz sistemlerinden kaynaklı değildir. Paylaşımda belirtilen detaylı data seti bizim sistemlerimizde yer almamaktadır. Ayrıca yapılan ilk teknik incelemelerde, kulübümüz bilgi sistemlerinde herhangi bir ihlal ya da yetkisiz erişim tespit edilmemiştir.

Söz konusu iddiaların üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıyla ilgili olabileceğine dair bilgiler tarafımızca da takip edilmekte olup, konu tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir.

Üyelerimizin ve taraftarlarımızın kişisel verilerinin korunması, kulübümüzün en temel önceliklerinden biridir. Süreç, ilgili birimlerimiz ve teknik paydaşlarımızla koordineli şekilde yürütülmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyu şeffaf biçimde bilgilendirilecektir."