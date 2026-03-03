Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Domenico Tedesco hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Sadettin Saran'ın İtalyan çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika FB spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan galibiyetin ardından beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, son olarak Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda berabere kaldı.