Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 50. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 19 Mart Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 50. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 50. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM ÖZETİ

İhsan, Gülnaz'la bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler ve bunun için harekete geçer. Düğün hazırlıkları başlar.

Bora ve Karsu yaptığı konuşmadan sonra artık daha iyidirler. Bora, Karsu'ya özel bir iş teklifinde bulunur. Ayça ve Hakan'ın iş hayatları iyi gidiyordur.

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE