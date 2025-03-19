SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 50. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 50. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM ÖZETİ
İhsan, Gülnaz'la bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler ve bunun için harekete geçer. Düğün hazırlıkları başlar.
Bora ve Karsu yaptığı konuşmadan sonra artık daha iyidirler. Bora, Karsu'ya özel bir iş teklifinde bulunur. Ayça ve Hakan'ın iş hayatları iyi gidiyordur.