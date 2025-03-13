Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 98. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 98. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 98. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 98. bölümü 14 Mart Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 98. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 98. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Ferit, zorlu süreçlerin ardından son kez evlenmeye karar verir. Bu mutlu haberi aileleriyle paylaşırken büyük bir sürprizleri daha vardır.

Diğer yanda, Serpil'in gizli ve tehlikeli bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başlar. Karam, Abidin'e zarar vermek için planlar yaparken Serpil de onun baskısı altında kalır. Ancak İfakat, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gizli bir hamle yapmaya karar verir.

Ferit ve Seyran, yeni hayatlarına adım atmak için hazırlıklara başlarken geçmişten gelen sırlar ve gölgeler, mutluluklarını tehdit etmeye devam eder.

YALI ÇAPKINI 98. BÖLÜM İZLE 🎬

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