Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 48. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 48. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 5 Mart Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir. Bora ve Karsu biraz olsun rahatlamanın ardından birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur.

Filiz, Gülnaz ve Türkan, Nazan'a bir oyun oynamaya karar verirler. Ekrem'i güzelce giydirip tesadüfmüş gibi Nazan'ın karşısına çıkartırlar. Amaçları Nazan'ı Ekrem'e aşık etmektir.

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE

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