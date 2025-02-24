SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 24 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 24 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 24 Şubat Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 24 ŞUBAT 2025?
Survivor 2025 yarışmasının 24 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.
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