Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 15. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir 15. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full konularını sizler için derledik.

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciden tam not aldı. Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Uzak Şehir 15. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Alya'yla Cihan gitgide birbirlerine yaklaştıklarını kabul etmeseler de içlerinde yükselen kıskançlık duygusunu kontrol etmek ikisi içinde gittikçe zorlaşır. Alya Mine'den kuşkulanmaktan kendini alıkoyamaz. Şahin, Ecmel'in etkisinin altında kalıp hakkı olanı almak için savaş açmaya karar verir. Aşiret reisleriyle gizlice görüştüğü toplantının sonunda aldığı karar Cihan'ın Albora'daki hakimiyetini sarsacak güçtedir. Ecmel tekrar güçlenebilmek için Mahmut'la kızı Zerrin üzerinden anlaşma yapar.

Zerrin'in Sedat'la evleneceğini öğrenen Kaya ise bu düğünü engellemek için kendini tehlikeli bir yola sokar. Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine ise Alya'ya doğru bir adım atar. Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya Mine'nin teklifini kabul ederek onunla özel olarak konuşur. Mine'nin anlattıklarını dinleyen Alya gerçeği ne kadar görebilecektir? Cihan'ın bu konuşmanın seyrini değiştirmek için hamle yapmayı çalışması Alya'nın kuşkularını iyice artmasına mı neden olacaktır?

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.