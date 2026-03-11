Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda katıldığı programda sarı lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını ve MHK'yı eleştiren Saran, "Trajikomik bir olay var. Guendouzi'ye sevincinden sarı kart verildi. 3 gün önce Torreira nerelere çıktı! Korner bayrağını tekmeledi, sarı kart yok. Alay eder gibi... Bunlardan çok rahatsızız" dedi. İşte Saran'ın o açıklamaları...
