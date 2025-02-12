Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Annem Ankara yeni bölüm fragmanı, Kanal D Annem Ankara dizisi 11. bölüm fragmanı izle sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

ANNEM ANKARA 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANNEM ANKARA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Hasan, Zuhal'i karşısına almış yıllardır sakladığı sırrını paylaşmak üzeredir. Ortaya çıkacak olan bu yeni bilgi herkesin hayatını derinden sarsacak, derin yaralar açacaktır. Hasan'dan öğrendikleri ile tek başına baş edemeyen Zuhal'i sürpriz bir kader ortaklığı beklemektedir. Diğer taraftan evde de işler karışmış, Vahide Aysel'e geçmişte olan biten her şeyi anlatmak üzeredir. Çocuklarından iyiden iyiye uzak kalan Hasan son dönemlerde işlerinin de kötü gitmesiyle birlikte kendisini işine adayacaktır. Rıza'nın ise Hasan'la ilgili planları henüz bitmemiştir. Zuhal bir türlü aile sıcaklığına kavuşamayan Soydaşlı ailesini bir arada tutmak için var olan gücüyle çırpınmaktadır. Fakat bu kez de kaderin onlar için hiç beklenmedik bir planı vardır. Sıktıkça iyice ufalanan aile bağları geri dönülmez bir şekilde tuzla buz olacaktır.

ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan 'Annem Ankara' etkileyici atmosferiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.