Can Borcu yeni bölüm fragmanı | atv Can Borcu 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

atv ekranlarında yayına başlayan Can Borcu dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerden yine tam puan aldı. Avukat Mehmet'in, eşinin ölümünün ardından kızıyla arasındaki bağları yeniden inşa etmek isterken karşılaştığı zorlukları, yasak aşkları, ihtirasları ve içsel çatışmaları anlatan dizinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte detaylar...

Can Borcu 9. bölüm fragmanı izle | Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı. Yeni bölümün ardından 9. bölüm fragmanı araştırılan Can Borcu'nun yeni bölüm bilgilerini sizler için derledik.

CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet, Emel'in tehdidine boyun eğmez ve çocuklara tüm gerçekleri kendisinin açıklayacağını söyler. Ancak bu durum, Emel'i planlarını altüst edecektir.

Handan, yeni dükkanını açılışa hazırlarken beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Neyse ki, son anda yetişen Mehmet, Handan'ı kurtarır.

Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır.

Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.

Handan ve Mehmet, çocuklarına kaza günüyle ilgili bütün gerçekleri anlatamadan Emel çoktan harekete geçmiş Rüzgar'a kesilmiş kaza videosunu izletmiştir. Babasının intikamını almaya yemin eden Rüzgar öğrendiği bu gerçek karşısında bir plan yapar. Rüzgar için hesap vakti gelmiştir.

Mehmet ona gerçeği anlatmaya çalışsa da Rüzgar onu dinlemez. Mehmet'in üzerine kurşun yağdırır, ama Emel'in planları bununla da sınırlı kalmayacaktır.

Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur. Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.