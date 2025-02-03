Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 44. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 44. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 44. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rakif'in elden kaçması, Nureddin'i oldukça öfkelendirmiştir. Sultan karşısında zor durumda kalan Selahaddin, Rakif'in Amalrik'in düğününde öleceğine söz verir. Börü, hatasını telafi etmeye uğraşırken Sayra'yla hiç beklenmedik bir durumun içinde kalır. Vezir Sarayı Şemse'ye atılan iftirayla kaynarken, Sultan Nureddin'e ait donanmanın da Rakif eliyle yakılması, Selahaddin için işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir.

Prenses Maria'yla evliliği ve Rakif'in kurtuluşuyla Bizans'ın desteğini kazanacak olan Amalrik, Mısır'ı geri almak niyetindedir. Kraliçe'nin gelişiyle güç dengelerinin değişeceğini bilen William, Balian'la birlikte yeni bir hamle yapar.

O büyük gün gelip çattığında, kazanan kimolacaktır? Mısır Veziri, haince planlar kurarak Haçlılarla iş birliği yapan Rakif'in sonunu getirebilecek midir? Selahaddin bu uğurda beylerini çok tehlikeli bir göreve gönderir. Acaba Selahaddin, Sultan'a zafer haberini verebilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 44. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE