SANDIK KOKUSU 40. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 25 Aralık Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU 40. BÖLÜM ÖZETİ
Feryal'in şikayeti üzerine Filiz ve Gülnaz'ın karakolda ifadesi alınır. Çaresiz kalan Hasan, Feryal'i vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker. Ama bu işin peşini bırakmayacaktır.
Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur. Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf eder. Hakan'dan hoşlanan Petek, bir araya gelmek için Ayça'yı sıkıştırmaya başlar. Ethem'le arayı sıcak tutmak isteyen Ayça, fırsattan istifade Hakan'ı da ikna ederek bir buluşma ayarlar.
SANDIK KOKUSU OYUNCULARI
- Demet Akbağ
- Özge Özpirinçci
- Metin Akdülger
- Necip Memili
- Levent Can
- Mina Akdin
- Ergun Kuyucu
- Kayhan Açıkgöz