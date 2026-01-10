Paris Saint-Germain'in İspanyol yıldızı Fabian Ruiz, 2026 kış transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine oturdu. EURO 2024 şampiyonluğunun ardından PSG formasıyla dikkat çeken 28 yaşındaki orta saha maestrosu, Süper Lig devinin transfer listesinin başına yerleşti. Menajerinin İstanbul'da görülmesi ve sarı-kırmızılı yönetimin PSG ile görüşmelere başladığı iddiaları transferi neredeyse kesinleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un orta saha için aradığı kaliteyi getirebilecek İspanyol futbolcunun bonservis bedeli ve maaş talepleri kulüp yönetimini zorlarken, Fabian Ruiz'in kariyeri, oyun tarzı ve Galatasaray'a katacakları futbolseverlerin merak konusu oldu. Real Betis ve Napoli'den sonra PSG'de parlayan yıldızın Türkiye macerası başlayacak mı? İşte Fabian Ruiz hakkında tüm detaylar...

Paris Saint-Germain'in orta sahadaki 'beyni' olarak kabul edilen Fabian Ruiz, Avrupa transfer piyasasının en gizemli ve heyecan verici figürlerinden birine dönüştü. İspanya ile kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı tartışılırken, özellikle Süper Lig devlerinin bu transfer için yaptığı 'sessiz ve derinden' hamleler tüm futbolseverlerin dikkatini çekti. Süper Lig devi Galatasaray'ın PSG'de oynayan dünyaca ünlü orta saha Fabian Ruiz'i takip ettiği belirtildi. Peki Fabian Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fabian Ruiz KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Tam adıyla Fabian Ruiz Pena, 3 Nisan 1996 tarihinde İspanya'nın Sevilla yakınlarındaki Los Palacios y Villafranca kentinde dünyaya gelmiştir. Bugün 29 yaşında olan yıldız futbolcu, 1,89 m boyuyla orta sahada fiziksel bir hakimiyet kurmaktadır. Sol ayağını bir sihirbaz gibi kullanmasıyla tanınan Ruiz, İspanyol futbol ekolünün modern ve güçlü bir temsilcisi olarak kabul edilmektedir.

Fabian Ruiz HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Fabian Ruiz, teknik becerisi ve fiziksel avantajıyla orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen çok yönlü bir oyuncudur:

Merkez Orta Saha (8 Numara): En verimli olduğu pozisyondur; oyunun her iki yönüne de katkı sağlar.

On Numara (Ofansif Orta Saha): Oyun görüşü ve kilit pas yeteneğiyle hücum hattını besler.

Ön Libero (Defansif Orta Saha): Boy avantajı ve pozisyon bilgisiyle savunma güvenliğini sağlar.

Oyun Tarzı: Sol ayaklı olmasına rağmen her iki ayağına da hakimdir. Vizyonu, top kontrolü ve özellikle ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla tanınır.

Fabian Ruiz OYNADIĞI TAKIMLAR

İspanyol yıldızın profesyonel kariyerinde formasını terlettiği takımlar şunlardır:

Real Betis B (2014-2016): Profesyonel futbola geçiş yaptığı kulüp.

Real Betis (2014-2018): İspanya futboluna adını duyurduğu ana kulübü.

Elche (2017 - Kiralık): Gelişim sürecinde kiralık olarak forma giydiği ekip.

SSC Napoli (2018-2022): İtalya'da "yıldız" statüsüne ulaştığı takım.

Paris Saint-Germain (2022-Günümüz): Kariyerinin zirvesinde olduğu ve kupa koleksiyonunu genişlettiği mevcut kulübü.

İspanya Milli Takımı: Hem altyapı hem de A takım düzeyinde Avrupa şampiyonlukları kazandığı milli takımı.