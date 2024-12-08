Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 8 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 123. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 121. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 123. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 123. yeni ve 8 Aralık Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

👉TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 123. BÖLÜM ÖZETİ

Korkut ve Hamdi, Suat ile Ağa'nın tuzağına düşerler. Korkut'un amacı düştüğü tuzaktan kurtulduktan sonra düşmanlara gözdağı vermek olacaktır. Fakat bu yolda operasyonu riske atmayacak hamleler yapmalıdır.

Uzay, hedefin kendisi olduğunu anladığı an vurulmuştur. Onun öldüğünden emin olmak isteyen Hayalet, Uzay'ın peşini bırakmaz. Uzay onu zekâsı ile oyalamaya çalışırken yardımına Altay yetişecektir.

Altay, Selen'in sürprizinden hiç hoşlanmamışken Neslihan'ı da Altay'la ilgili öğrendiği bu yeni bilgi bir hayli şaşırtır. Altay yok saydığı geçmişiyle karşı karşıya gelirken hem o hem de Neslihan bunun bir aile meselesinden fazlası olduğunun daha farkında değillerdir. Fakat Kate ile Tufan'a ne sahada ne de şahsi ilişkilerinde boyun eğmeyeceklerdir.

👉TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE

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