Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 87. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Seyran ilişkilerinde temiz bir sayfa açmaya çalışır. Ancak tüm yaşananlardan sonra normal bir ilişkinin ikisi için de kolay olmayacağını anlarlar. Suna ve Abidin'den gelen büyük bir haber, herkesi sevince boğarken, çiftin geleceklerine dair olan umutları güçlenir. Kendisi için cesurca bir adım atan Esme, yeni açacağı restoranın heyecanındayken, bu sürpriz haber bazılarının planlarını değiştirir.

Yaşadığı şok ve korku ile mücadele etmeye çalışan Gülgün, Orhan'dan destek bulurken, Orhan ise Betül'e dair şüphelerini göz ardı edememeye başlar. Korhanlar yeni projelerindeki başarıyı kutlarken geçmişten gelen beklenmedik bir düşman bu mutluluğa gölge düşürmek için çoktan harekete geçmiştir. Korhanlar bir kez daha tehlike karşısında birlik olmak zorundadır.

YALI ÇAPKINI 87. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE