TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 28. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KARA AĞAÇ DESTANI 29. bölüm fragmanı izle

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası Ömer ve Celal Ağa'nın karşı karşıya gelmesi, Sultan'ı zorlu bir tercih yapmaya iter. Sultan ya Celal Ağa'nın masum olduğuna inanıp ona destek olacak ya da Ömer gibi onu suçlayacaktır. Bu ikilem sadece onların değil tüm Kara Ağaç halkının kaderini etkileyecek.

Gerilim giderek tırmanırken Celal Ağa, geçmişteki hesaplaşmalarla yüzleşmek zorunda kalır. Sultan ve Ömer'in bu yüzleşmede oynayacakları rol, olayların seyrini belirleyecektir. Kara Ağaç'ta dengeleri değiştirecek bu bölüm, izleyicilere aksiyon ve dram dolu anlar yaşatacak.