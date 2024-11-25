MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? - 25 Kasım 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı

MasterChef'in 25 Kasım 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 25 KASIM 2024 | MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda yer alan 20 ismin belli olmasının ardından sezonun kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 25 Kasım 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu 25 Kasım tarihli yayında oynandı. En iyi sandviçi yaparak mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan yarışmacu henüz belli olmadı.