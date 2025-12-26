Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında yeniden kadroya yazılacak olan Anthony Nwakaeme ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin, 5 Ocak'ta Süper Kupa'daki Galatasaray maçında kadroda yer alacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezonun ilk yarısında lisansı askıya alınan ancak ocak ayıyla beraber yeniden kadroya yazılması beklenen Anthony Nwakaeme yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Fotomaç'ın haberine göre, bireysel çalışmalarını hiç aksatmayan ve fiziksel anlamda hazır hale gelmek isteyen Nijeryalı yıldızın çok istekli olduğu vurgulandı.

Nwakaeme'nin 5 Ocak'ta Süper Kupa'daki Galatasaray derbisinde kadroda olması bekleniyor.