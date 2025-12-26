Galatasaray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den geliyor
Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, transferde ters köşeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yeni yıldızının 2. Lig'den gelebileceği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.12.2025 - 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 - 10:07