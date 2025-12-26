Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, transferde ters köşeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yeni yıldızının 2. Lig'den gelebileceği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim iddia ortaya atıldı.