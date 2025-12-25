Fenerbahçe'nin aklı fikri Sörloth'ta! Transferde flaş En-Nesyri detayı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın bu transferi tamamlamak için mevcut oyuncusu En-Nesyri'yi gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Norveçli futbolcunun sarı-lacivertli formaya yakın olduğu fakat kulübünün bonservis beklentisinin sürecin uzamasına sebep olduğu ortaya çıktı.
Sörloth'un formasını terlettiği Atletico Madrid, yıldız oyuncu için 35 milyon euro'nun altına inmek istemiyor. Öte yandan ara transfer döneminde yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak isteyen Kadıköy temsilcisi, Ocak ayı bütçesini verimli kullanmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; bu doğrultuda Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferinin kilidini açacak isim ise Youssef En-Nesyri. Bu sezon performansı ile eleştirilerin odak noktasında olan Faslı santrfor, yaşadığı sürecin ardından takımdan ayrılık kararı almıştı.
28 yaşındaki futbolcunun yakın çevresi bu gelişmeyi doğrularken Suudi Arabistan ekipleri Nesyri için yeniden harekete geçmişti. Fenerbahçe ise oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, 30-35 milyon euro arası bir bonservis bedeli ile En-Nesyri'nin transferini gerçekleştirmek istiyor.
Kasaya giren bu rakamın özellikle Sörloth'ın transferi için belirleyici olması bekleniyor. Kadıköy ekibi, Nesyri'de yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda Norveçli golcünün transferi için sürdürülen pazarlıkta vites artıracak.