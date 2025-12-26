TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 'Brezilyalı Haaland!'
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir girişimde bulunduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Internacional forması giyen 'Brezilyalı Haaland' lakaplı forvet için ilgi mektubu gönderdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe golcü transferi için gündemine sürpriz bir yeteneği aldı: Brezilya ekibi Internacional forması giyen Ricardo Mathias.
Ülkesinde 'Brezilyalı Haaland' lakabını alan 19 yaşındaki forvet için harekete geçen sarı-lacivertliler, Internacional'e ilgi mektubu gönderildi.
AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI
Fanatik'te yer alan habere göre Mathias, kırmızı-beyazlılarda sergilediği performansla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekti. PSV, Anderlecht, Braga, Udinese ve Al-Ahli'nin genç golcü için teklif yaptığı öğrenildi.
Ancak Internacional, en yükseği 9 milyon euro olan bu teklifleri geri çevirdi. Porto'nun da masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.
PERFORMANSI
1.92'lik Mathias, Internacional formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.