Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer iddiası! Asensio...

Bunun yanı sıra İspanya La Liga'ya dönmenin Asensio'yu cezbeden bir faktör olduğu ifade edildi. Yıldız ismin ligi tanıdığı, İspanyol futbolunda kendini rahat hissettiği ve tanıdık bir ortamda tekrardan parlayabileceğini bildiği aktarıldı.

Bu ücretin Villarreal için yüksek bir rakam olduğu ancak oyuncunun statüsü göz önüne alındığında imkansız olmadığı vurgulandı. İspanyol ekibinin, transfer ücretini taksitler veya değişken ödemeler yoluyla ayarlamanın yollarını araştırdığı belirtildi. Asensio için geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in takipte olduğu haberleri basına yansımıştı.