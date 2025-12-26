Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer iddiası! Asensio...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in talip olduğu Marco Asensio için bir takımın daha devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basını, 29 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteren kulübü ve sarı lacivertlilerin beklediği bonservis ücretini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 26.12.2025 - 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 - 10:07