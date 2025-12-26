TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday!
Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Almanya Bundesliga takımlarından Mönchengladbach'da forma giyen sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli idareciler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda hedeflenen oyuncularla ilgili temaslarını artırdı.
Kanarya'nın, Domenico Tedesco'nun talep ettiği hamleleri yaparak sezon sonunda istediği başarıyı yakalamayı planladığı kaydedildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran ve yönetiminin transfer listesine yeni bir ismin girdiği kaydedildi.
F.BAHÇE'DEN ROCCO REITZ HAMLESİ!
Sarı-Lacivertliler'de orta saha adaylarına bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.
Takvim'in haberine göre yönetimin, Almanya'da Mönchengladbach forması giyen Rocco Reitz'i araştırdığı öğrenildi.