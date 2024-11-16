GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 153. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.
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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Selma devekuşu yumurtası aşerer. Taner ve Veysel, devekuşu yumurtası bulabilmek için bir maceraya atılır. Devekuşu yumurtası bulabilecekler midir?
Ramazan, romanını yazmak için kasabadan bir süreliğine uzaklaşır. Asuman, Ramazan'ın gitme sebebini öğrenince ne yapacaktır?
Sefer, işten ayrılmaya karar verir. Kiraz'la son bir görüşme yapar. Kiraz ne yapacaktır?
Erkan ve Filiz'in nişanı olacaktır.
Selami, yanlışlıkla Mevsim ve Seyfettin'e de aynı gün nişan tarihi verir. Nişanda neler olacaktır?
GÖNÜL DAĞI 153. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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GÖNÜL DAĞI KONUSU
Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan - Taner
Gülsim Ali - Dilek
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Melis Sevinç - Selma Çiçek
Hazal Çağlar - Asuman
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
Cihat Süvarioğlu - Ramazan
Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
Zümre Meğreli - Elif
Ferhat Eşsiz - Producer
Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
Ali Düşenkalkar - Muammer
Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Cemre Melis Çınar - Fadime
Çiğdem Aygün - Keriman
Utku Ateş - Serdar
Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
Ramiz Mullamusa - Aziz
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
Ege Aydan - Münir Başkan
Cemil Şahin - Behçet
Halil Ergün
Ergun Kuyucu - Ali
Ruhi Sarı - Fikret