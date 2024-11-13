Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 34. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 34. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 34. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 13 Kasım Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM ÖZETİ

Elektriklerin gelmesiyle kendini geri çeken Karsu, ne yapacağını şaşırır ve alelacele oradan uzaklaşır. Bora konusunda Kıvanç'ın ağzını yoklamak isteyen Ayça, Lale ile birlike Kıvanç'a sürpriz ziyarette bulunurlar. Bu durumdan memnun olmayan Kıvanç, Bora'yı yardıma çağırır.

Sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister. Gülnaz, Zehra'yı göndermek için kolları sıvar. Ancak Zehra'nın gitmeye niyeti yoktur. Hasan'ı elde etmekten vazgeçmeyecektir.

SANDIK KOKUSU 34. BÖLÜM İZLE

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