Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 23. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Duru evlatlık olduğunu söyleyen Nurten'den gerçekleri öğrenmeye çalışırken gelen bakıcısı olayı bambaşka bir yöne çeker. Ama Duru bu sefer ipin ucunu bırakmaz ve Berrin'i köşeye sıkıştırır. Berrin ise Duru'yu bu yoldan çevirmek için bambaşka bir plan kurar ve Duru'ya şirkette beklemediği bir sürpriz hazırlar. Bu arada annesini kaybetme korkusuyla perişan olan Melike'nin yardımına yine Kadir koşarken, Hülya'nın annesine yaptıkları ortaya dökülür. Yaşanan ortak acılar bir kez daha Kadir ve Melike'nin yakınlaşmasına sebep olurken, Yaman Melike'nin kendisinden neden uzaklaştığını anlamak derdindedir. Yaman ve Kadir restleşirken, Yaman'ın itibarını zedeleyen son bir hareketle ikili arasında gerçek bir fırtına kopar.

Diğer yandan Hülya ve Cengiz'in Berrin'le olan ilişkisini öğrenmesi nedeniyle köşeye sıkışan Yusuf, onlara en beklemedikleri kozu vererek büyük bir oyun başlatır. Bu oyundan haberi olmayan Hazal, Yusuf'un Zehra karşısında söyledikleriyle neye uğradığını şaşırır. Evlilik oyunuyla herkesi parmağında oynatan Yusuf'un, Berrin de dahil kimseye söylemediği esas planı işlemeye başlar. Yusuf'un suç dünyasındaki karanlık işlerinden kimsenin haberi yoktur. Duru markasının hazırlıkları Melike ve Duru'yu bir adım daha yaklaştırırken, hırslarına yenik düşen Berrin, defile gününde büyük bir hata yapar. Yıkıma uğrayan Duru'yu ayağa kaldırmaya çalışan Melike, sonunda dayanamaz. Belki de Duru'nun her şeyi öğrenme vakti gelmiştir.

YALAN 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat