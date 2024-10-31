TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı merakla beklenen 23. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü izleyenler dizinin fragmanı için yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başlandı. Kara Ağaç Destanı 24. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...
KARA AĞAÇ DESTANI 24. bölüm fragmanı izle
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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Celal Ağa'yla yüzleşen Ömer, gizlenmeye devam eder. Teslim olmadan önce Celal Ağa'nın herkesten gizli yürüttüğü işi bozmaya kararlıdır.
Celal Ağa ise kendisini mezara koyan Ömer'den hesap sormak istemektedir. Ömer'e yardım eden herkese bedel ödetmeye başlar. Bundan en çok zarar gören ise Asiye ve kızları olur. Sultan ailesini korumak için Ömer'i bulmak zorundadır.