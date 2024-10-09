Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 167. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 167. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

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KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Oynanan büyük oyuna ve bütün engellere rağmen Karadin Kalesi, Kayı mülkü olur. Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethederken surlarda mancınıklara maruz kalmış olan Alaeddin Bey'in akıbeti ne olacaktır?

Komutan Lucas büyük bir plan içindedir. Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler.

Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler. Öte yandan elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanmayı düşünmektedir. Lucas, iki büyük Türk beyi için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in obasına büyük bir haber gelir. Kutsal emanetler çalınmıştır. Bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duyan Osman Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır?

Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya gelir. Osman Bey, kutsal emanetlerle alakalı Lucas'ı tehdit eder. Osman Bey, Lucas'ın kurduğu oyuna rağmen kutsal emanetleri bulabilecek midir?

Karadin'in fethi, fetihte boy gösteren beyliklerin de ağzını sulandırmaktadır. Begüm Hatun da Bayhan Bey de kalenin kendilerine verilmesini istemektedir. Bala Hatun ise Begüm'ü gözünün hiç tutmadığını söyler. Osman Bey kaleyi kime verecektir?

Osman Bey'in fetih için kurduğu sofraya davetsiz misafir olarak Holofira gelir. Lucas'ın emriyle gelen Holofira, Osman Bey'e ne söyleyecektir? Aylar sonra ilk kez karşılaşan Orhan Bey ve Holofira arasındaki aşk ilk günkü kadar tazedir. Orhan Bey, aşkını haykırır ve Holofira ile evlenmek istediğini söyler. Orhan Bey'in evlilik teklifine Holofira ne cevap verecektir?

Saruca ve Yusuf ise Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için ilk hamlelerini yapmaya hazırlanırlar. Fatma Hatun ve bu ikili arasında neler olacaktır? Hangisi Fatma Hatun'un gönlünü kazanmaya yaklaşacaktır?

Gonca Hatun'un doğumu başlamıştır. Gonca Hatun zorlu bir doğum geçirirken öte yanda Begüm ve Hazal Hatunlar birbirine girer. Begüm, Hazal'ın kendisini zehirlemek istediğini söyler. Begüm bu suçlamayı neden yapmıştır?

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👉KURULUŞ OSMAN 167. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 167. BÖLÜM FRAGMANI İZLE