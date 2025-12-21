Spor yazarlarından İkas Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorumlar!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadeleyi Fotomaç Gazetesi yazarları dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...