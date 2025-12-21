Fenerbahçe'den Ademola Lookman'ın transferi için çılgın teklif!
Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Ademola Lookman için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği aktarılmıştı. Son olarak sarı-lacivertlilerden yıldız ismi ezeli rakibine kaptırmamak adına flaş bir hamlede bulunduğu öğrenildi. Kanarya'nın futbolcu için yaptığı o dev teklif gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya bu galibiyetle devre arasına moralli bir şekilde girdi. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kanarya'nın gündemindeki isimlerden birisi de Ademola Lookman. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde bulunan Nijeryalı yıldız konusunda flaş bir hamlede bulundu.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Atalanta'da mutsuz olan Lookman için İtalya'ya çıkarma yaptı. Transferden sorumlu sarı-lacivertli yetkililerin, 28 yaşındaki solakın menajeriyle Milano'da bir araya geldiği öğrenildi.
Yönetim, kariyerinde yeni bir sayfa açma niyetindeki Lookman'ın beklentilerini sordu. Fenerbahçe, oyuncuyu ikna edebilmek adına kesenin ağzını açtı. Başarılı futbolcuyu, Galatasaray'a kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, 'çift haneli' maaş teklifinde bulundu.
Fenerbahçe, Atalanta'da net 1.8 milyon Euro kazanan Lookman'a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerdi ve beklemeye geçti. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun ikna edilmesi durumunda Bergamo ekibiyle masaya oturulacak.
Atalanta, oyuncusuna '50 milyon Euro' fiyat biçerken Fenerbahçe, transferi 30 milyon Euro bandına bitirmeye çalışacak.