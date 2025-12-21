Fenerbahçe'den Ademola Lookman'ın transferi için çılgın teklif!

Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Ademola Lookman için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği aktarılmıştı. Son olarak sarı-lacivertlilerden yıldız ismi ezeli rakibine kaptırmamak adına flaş bir hamlede bulunduğu öğrenildi. Kanarya'nın futbolcu için yaptığı o dev teklif gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...