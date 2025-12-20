Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederek devre arasına 3 puanla girdi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Görüştüğümüz oyuncular var. Serkan Reçber konuşuyor sürekli. 4-6 oyuncu düşünüyoruz. Ne kadarını alabiliriz, ne şartlarda alabiliriz zaman gösterecek. Mutlaka 5-6 takviye yapmamız lazım. Yeterli mi? Değil. Yazın bir o kadar daha takviye gerekecek.

Hedefe oynamak istiyorsak güçlü kadroyla taraftarımızın önünde olmalıyız. Taraftarımız haklı ama kadronun da buna karşılık verecek seviyede olması gerekiyor. Bir takımda güç dengesi önemlidir. İnşallah bunu zamanla sağlayacağız.

Çok acı çektik ilk yarı, taraftarımız da biz de çektik. Biz içeride, kenarda çok zorlanıyoruz. Oyuncu değiştirirken kenarda ekiple 15 dakika kavga ediyoruz. Bu kadar zor olmamalı. İnşallah düzeleceğiz."