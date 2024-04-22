Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? 15 Nisan Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? 15 Nisan Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024, 22 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 15 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 15 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2024- 02:01