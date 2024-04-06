TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 7 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 102. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 102. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 102. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 102. yeni ve 7 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT 102. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Kambur'un oyunu ile çıkmaza girer. Durumunu ekip arkadaşlarından saklamaya çalışan Ömer, üstleriyle birlikte bir çözüm yolu aramaya koyulur. Düşman tarafındaki çatırdamalardan faydalanan Ömer ve ekibi, Kambur'u köşeye sıkıştırmak için harekete geçer.

Neslihan'ın Ömer'e olan zaafının farkında olan Çetin, Ömer'e karşı eskisi gibi açık hamlelerde bulunamaz. Ömer, durumu gittikçe ciddileşmesine rağmen düşmanı yenmeye kararlıdır.

👉TEŞKİLAT 102. BÖLÜM İZLE

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