Son dakika GS-FB haberleri: Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Yayın Tarihi: 11.01.2026 - 09:07Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 - 09:13
Yıllardır Galatasaray, Fenerbahçe maçlarını domine eden takımdı. Ama dün gece sahadan silindiler. Galatasaray'ı kaybettiği maçlar dahil olmak üzere ilk defa bu kadar kötü gördüm. Faul yapmaya bile mecali olmayan bir takım gördük. Buna karşılık Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama ikili mücadele, alan daraltma, rakibe yapışık oynama, ilk hamlelerin çabukluğu gibi çok önemli şeylerde kademe atlamışlar.
Daha beşinci dakikadan itibaren maç kendini göstermeye başladı. Tedesco sadece başarılı bir teknik adam değil, üstelik çok da şanslı. Samsunspor maçında Musaba sahanın yıldızıydı, dün gecenin yıldızı ise iki gündür Fenerbahçeli olan Guendouzi. Korkunç mücadele etti. Adeta agresifliğiyle, enerjisiyle hem takımı ateşledi hem de Galatasaray'ı fena bozdu. Attığı golde de iyi vurdu.
Galatasaray maç boyu bir an olsun reaksiyon gösteremedi. İkinci yarıda da Oosterwolde'nin attığı harika gol, zaten kötü oynayan Galatasaray'ı iyice aşağı düşürdü. Uzun yıllardır böyle bir derbide takımlar arasındaki oyun makası bu kadar açık değildi. Bu, tabii ki Fenerbahçe'ye ciddi bir psikolojik üstünlük getirdiği gibi Galatasaray'da da kestiremeyeceğim sonuçlar doğurabilir.
Halil Umut Meler birkaç sarı kart hatası dışında iyi maç yönetti. İlk yarıda Lemina'nın koluna çarpan top penaltı olmaz. Topu Abdülkerim dışarı doğru vururken Lemina'nın koluna çarptı. Böyle penaltı olmaz.