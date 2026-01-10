Guendouzi attı tribünler coştu!

Turkcell Süper Kupa'da Matteo Guendouzi'nin attığı golün ardından Fenerbahçe tribünleri görsel bir şölen yaşattı. İşte o anlar...

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin sarı-lacivertlileri dakika 29'da 1-0 öne geçiren golünün ardından tribünler golü meşaleler ve havai fişekler ile kutladı. İşte o anlar...