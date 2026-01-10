Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret! Galatasaray'da defansif yönü güçlü orta saha arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin teklif hazırlığında olduğu yıldız futbolcunun kulübü, gelişmenin basına yansıması ile birlikte teklifi daha sunulmadan reddetti.







Trendyol Süper Lig'de devre arasına liderlik koltuğunda giren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye zirveyi kaptırmak istemiyor. Kadıköy temsilcisinin ara transfer döneminin ilk haftasında 3 ismi açıklamasının ardından gözler Cimbom'a çevrildi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda takviye yapılması kararlaştırılan mevkiler için temaslar sıklaştı. Cimbom'un özellikle orta sahaya yapmayı planladığı transfer, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.