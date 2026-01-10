Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:
"HOŞ GELDİN İRFAN CAN EĞRİBAYAT
Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
HOŞ GELDİN İRFAN CAN EĞRİBAYAT— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) January 10, 2026
Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. ✍️
Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. ❤️🤍#Samsunspor #AtatürklüArma #İrfanCanEğribayat pic.twitter.com/Qw3KVZMkii