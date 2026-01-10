Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

"HOŞ GELDİN İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."