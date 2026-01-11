Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Lookman için geri sayım! Prensipte el sıkıştı Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmeye çok yaklaştı. Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman ile el sıkışan sarı-lacivertliler, kulübü ile bonservis konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere...

Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, şimdiki hedefi; 28 yaşındaki Ademola Lookman...