Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını bordo-mavili ekibin Sheffield United'ın genç sol beki Harrison Burrows için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'un gündemine hemen her gün yeni isimler geliyor. Bunlardan birisini de Sky Sports duyurdu. İngiliz medya kurumuna göre Fırtına, İngiltere Championship pazarına yöneldi ve Sheffield United forması giyen sol bek Harrison Burrows'un transferi için temaslarını sürdürüyor. Haberde, Karadeniz devinin 1.80 boyundaki futbolcu için yaptığı 3.5 milyon sterlinlik ilk teklif Sheffield tarafından reddedildi. Trabzonspor'un yaklaşık 5 milyon sterlin seviyesinde ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Mali kriz içinde bulunan kırmızı mavili kulübün, oyuncuyu satmaya istekli olduğu vurgulandı.



BU SEZON 24 MAÇTA FORMA GİYDİ, BİR GOL ATTI



23 yaşındaki sol bek, bu sezon Championship'te 24 maçta bir gol ve iki asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, 2024'te Peterborough United'dan Sheffield'a 3.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Çok yönlü bir sol bek/kanat bek olarak hem savunmada hem hücumda etkili olan Harrison Burrows, kariyerinin başından beri takımına gol ve asist katkısı yapabilen bir oyuncu. Fotomaç'ın haberine göre, günümüz İngiliz futbolunun yükselen genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve özellikle sol kanatta hücum gücü yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da oynayabiliyor. Burrows'un market değeri 12 milyon euro.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Hücum katkısı çok yüksek: Bindirmeleri, ceza sahasına koşuları ve ortalarıyla fark yaratır. Bek olmasına rağmen gol ve asist tehdidi taşır.

Şut kalitesi: Uzaktan şutları ve duran toplardaki etkniliği dikkat çeker. Bekler arasında gol sezgisi üst seviyededir.

Oyun zekası: Ne zaman bindirme yapacağını, ne zaman geride kalacağını iyi ayarlar. Poziyon bilgisi yüksektir.

Çok yönlülük: 4'lü savunmada sol bek, 3'lü savunmada wing-back olarak rahat oynar.



Liderlik özelliği: Genç yaşına rağmen Peterborough döneminde kaptanlık yapması karakter ve sorumluluk aldığını gösterir

OYUN PROFİLİ



POZİSYON: Sol bek – sol kanat bek

ROL: Hücumcu bek

AYAK: Sol

FİZİK: Atletik, dayanıklı, tempolu

GELİŞTİRMESİ GEREKEN YÖNLER



SAF SAVUNMA: Hücumcu yapısı nedeniyle bazen arkasında boşluk bırakabiliyor. Üst seviye liglerde savunma konsantrasyonu daha da önemli.



FİZİKSEL İKİLİ MÜCADELE: Çok sert liglerde zaman zaman zorlanabiliyor, ama bu yönü gelişime açık.