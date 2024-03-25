Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 25 Mart Pazartesi

Survivor All Star 2024, 25 Mart Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 25 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 25 Mart Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 00:32