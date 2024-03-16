SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 Mart Cumartesi | Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 16 Mart Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 16 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 16 Mart Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2024- 01:32 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024- 01:32