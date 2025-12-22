Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndaki görüntüleri ile gündem oldu. Takımı ile yemek masasına oturduğu esnada kaşığı ve çatalı kapan Osimhen, takım arkadaşları ile birlikte ritim tutarak mini bir konser verdi. İşte o görüntüler...

Galatasaray'da Afrika Kupası'na katılım için izin alan ve Nijerya Milli Takımı ile bir araya gelen Victor Osimhen, takım arkadaşları ile yemek masasında verdiği 'mini konser' ile gündem oldu. Nijeryalı yıldızın kaşık ve çatal ile ritim tuttuğu anlar özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. İşte Nijerya Milli Takımı'nın resmi hesabının 'Şarkı söylüyorlar, gülüyorlar, aralarında bağ kuruyorlar; bunların hepsi işin bir parçası.' notu ile paylaştığı o görüntüler...