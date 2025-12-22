CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Osimhen milli takımda sahneye çıktı! Osimhen milli takımda sahneye çıktı! 18:20
Sadettin Saran: Bunlar algı operasyonu! Sadettin Saran: Bunlar algı operasyonu! 18:00
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:38
"Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor!" "Herkesin Filistin'deki katliamın karşısında durması gerekiyor!" 16:26
F.Bahçe'ye 35 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 35 milyon Euro'luk yıldız! 16:19
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! 15:34
Daha Eski
Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer mezarı başında anıldı Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer mezarı başında anıldı 15:09
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı bilgileri Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı bilgileri 14:27
Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! 14:07
"Galatasaray'ın bir efsanesine dönüştün!" "Galatasaray'ın bir efsanesine dönüştün!" 13:46
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:09
F.Bahçeli Milan Skriniar'dan İstanbul yorumu! F.Bahçeli Milan Skriniar'dan İstanbul yorumu! 11:58
Osimhen milli takımda sahneye çıktı!
"Galatasaray'ın bir efsanesine dönüştün!"
Süper Loto sonuçları belli oldu!
Kas geliştirirken en sık yapılan 5 hata