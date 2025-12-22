CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Eryaman'da gole ofsayt engeli! Eryaman'da gole ofsayt engeli! 21:44
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 21:33
Trabzonspor'a Savic şoku! Trabzonspor'a Savic şoku! 21:00
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Santrfor... Beşiktaş'a transferde kötü haber! Santrfor... 20:32
Transferde F.Bahçe'ye rakip! 15 milyon euro... Transferde F.Bahçe'ye rakip! 15 milyon euro... 20:23
Beşiktaş, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarını bitirdi Beşiktaş, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarını bitirdi 19:50
Daha Eski
F.Bahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını bitirdi F.Bahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını bitirdi 19:48
Veerman geliyor Szymanski gidiyor! Veerman geliyor Szymanski gidiyor! 19:46
Fatih Tekke: Oyuncularıma güvenim sonsuz! Fatih Tekke: Oyuncularıma güvenim sonsuz! 19:28
Osimhen milli takımda sahneye çıktı! Osimhen milli takımda sahneye çıktı! 18:20
Sadettin Saran: Bunlar algı operasyonu! Sadettin Saran: Bunlar algı operasyonu! 18:00
Eryaman'da kazanan G.Birliği! Eryaman'da kazanan G.Birliği! 17:46
Fatih Tekke: Bize yakışmayan bir mağlubiyet!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Süper Loto sonuçları belli oldu!
Kas geliştirirken en sık yapılan 5 hata