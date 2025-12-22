Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavililerin Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettiği Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin sözleri:

Hafta içi neye çalıştıysak oradan gol yedik. Hiç yakışmayan bir mağlubiyet; kabul edilebilir bir şey değil. Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz.

Gençlerbirliği'nin hakkını yiyemem. Nasipliydiler iyi oynadılar. Ama bir haftadır çalıştığımız şey baskı ve duran top. Çok daha stresli oynayacağımız maçlar var. Bunu kaldıracaksın.Kafanı yere eğme, yok. Pes etme asla yok. Övgüyü almadık mı alıyoruz. Saygıyı hak etmedik mi ettik. Ama bunları kaybetmemek için bu maçları kaybetmemek lazım.