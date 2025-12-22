Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Veerman geliyor Szymanski gidiyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de Veerman geliyor Szymanski gidiyor! İşte yeni adresi Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Açılacak transfer dönemi öncesinde PSV forması giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katması beklenen sarı-lacivertlilerde, bir başka orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski hakkında ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri





ABONE OL KAĞAN SOYTORUN

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayında PSV forması giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katması beklenen sarı-lacivertlilerde, Sebastian Szymanski hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Polonya'nın ünlü gazetecilerinden Mateusz Borek, Fenerbahçe'de forma giyen Polonyalı oyuncu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Szymanski'nin yakında kulüp değiştireceğini söyleyen Borek, "Szymanski PSV'de forma giymek için çok güçlü bir aday. Eğer orası olmazsa Olympique Lyon'a transfer olacak." dedi.